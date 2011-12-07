В Челнах «Приора» въехала в машину, которую толкали двое парней

В Набережных Челнах «Приора» въехала в «Ладу Самару», которую толкали двое парней, сообщили в ГИБДД Казани.

Трагедия произошла вечером 17 августа на мосту через Мелекеску. 21-летний водитель «Приоры» на скорости въехал в «Ладу Самару». В салоне легковушки находились 19-летний водитель и 18-летняя пассажирка, еще двое парней 17 и 19 лет толкали «Ладу», так как в ней закончился бензин.

В результате наезда один из толкавших авто скончался в автомобиле «скорой».