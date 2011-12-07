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В Казани пройдет чемпионат России по триатлону

Соревнования пройдут на Лебяжьем озере 22 августа.

В Казани на Лебяжьем озере пройдет чемпионат России по триатлону в дисциплине акватлон 22 августа, сообщает ИА «Татар-информ».

«Пока не совсем понятно, выступлю или нет, потому что приболел. Однако до этого я вышел на свой пик формы, ведь была проделана большая работа, причем всеми спортсменами — все как работали, так и продолжают работать. Тем не менее, если смогу выступить, то буду бороться за призы», — рассказал агентству татарстанский спортсмен Вячеслав Васильев.

В дисциплине акватлон спортсменам предстоит пройти непрерывную дистанцию в два этапа — плавание и бег.

КВ
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