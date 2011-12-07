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В рамках национальных проектов РТ стартует профессиональное обучение «Мастер Excel»

Дополнительное образование будет проходить и для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

Для сотрудников ПАО «Ак Барс банк» старше 50 лет и предпенсионного возраста стартует обучающий курс по программе «Мастер Excel». Он будет проходить в рамках реализации национальных проектов «Демография» и «Производительность труда и поддержка занятости».

Начнется обучение 19 августа в 10:00 по адресу: г. Казань, ул. Г. Камала, д. 41 (2 этаж).

Также в эти дни будут проходить завершающие занятия по программе «Декретницы: базовые навыки деловых коммуникаций» в группе женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет.

В мероприятиях планируется участие министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмиры Зариповой.

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