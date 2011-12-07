В Татарстане пожилой сапожник обвиняется в педофилии

В мае 2020 года 11-летняя жительница города Лениногорска выгуливала свою собаку. Девочку заприметил 61-летний сапожник, который в это время работал в своей мастерской. Он подозвал ребенка к себе, заговорил, потом пригласил зайти девочку в помещение.

Та, не чувствуя злого умысла со стороны мужчины, который годился ей в дедушки, зашла. Мужчина запер дверь и совершил насильственные действия сексуального характера. После чего мужчина отпустил девочку. Ребенок не скрыл от родителей случившееся. Мама пострадавшей в тот же день написала заявление в полицию. Подозреваемый не признался в содеянном, но у следствия собрано достаточно доказательств его вины. Его заключили под стражу до суда, сообщается на сайте Следственного комитета РТ.