В России планируют создать высокоскоростную железнодорожную магистраль Санкт-Петербург — Москва — Казань

В России планируют объединить крупнейшие агломерации европейской части страны в зоны двухчасовой доступности. Для этого планируется создать высокоскоростную железнодорожную магистраль Санкт-Петербург — Москва — Казань, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

На данный момент ведется проект строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Завершить строительство планируют в 2027 году.

Ранее в планах был проект по строительству ВСМ Моска — Казань, но позже в правительстве посчитали целесообразным строительство первого участка высокоскоростной железнодорожной магистрали до Нижнего Новгорода.

В 2021 году в РЖД заявили, работа над проектом ВСМ Москва — Казань ведется. Документация по проекту уже полностью разработана.