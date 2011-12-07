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В России планируют создать высокоскоростную железнодорожную магистраль Санкт-Петербург — Москва — Казань

Создание подобной магистрали предусмотрено транспортной стратегией России до 2030 года.

В России планируют объединить крупнейшие агломерации европейской части страны в зоны двухчасовой доступности. Для этого планируется создать высокоскоростную железнодорожную магистраль Санкт-Петербург — Москва — Казань, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

На данный момент ведется проект строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Завершить строительство планируют в 2027 году.

Ранее в планах был проект по строительству ВСМ Моска — Казань, но позже в правительстве посчитали  целесообразным строительство первого участка высокоскоростной железнодорожной магистрали до Нижнего Новгорода. 

В 2021 году в РЖД заявили, работа над проектом ВСМ Москва — Казань ведется. Документация по проекту уже полностью разработана.

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