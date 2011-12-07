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Жители Татарстана смогут оформить ипотеку за 24 часа

С начала года татарстанцы подали 26 тыс. электронных заявлений на ипотеку.

В Татарстане стартует проект «Электронная ипотека за один день», который позволяет получить ипотеку за сутки. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росреестра по РТ. 

«Срок регистрации электронных пакетов по государственной регистрации прав ипотеки жилого помещения при отсутствии замечаний составляет до 24 часов» — сказал руководитель Росреестра Татарстана Азата Зяббаров. 

Оформление ипотеки в электронном формате сделает процесс быстрее, удобнее и безопаснее. Участникам сделки не нужно будет обращаться в офис МФЦ, а срок электронной регистрации сократится, уточняет пресс-служба. 

Всего в этом году татарстанцы подали 26 тыс. электронных заявлений на регистрацию ипотеки.  

КВ
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