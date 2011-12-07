Что вчерашние казанские детсадовцы говорят о школе

Артемий Вербицкий, 1а класс:- В моем садике было мало занятий, а в школе много. Теперь у меня школьная форма, которую я ношу каждый день. В садике мы только по праздникам надевали костюм - я был королем, а папа Дедом Морозом. Разница такая - в школе удобно сидеть за партой. В садике парты и столы маленькие. За ними сидеть удобно только тем, кому четыре года, а не шесть.София Журавлева, 1б класс:- Раньше я ходила в садик. Там можно было играть и спать. А в школе играть нельзя, спать тоже. В садике мы бегали и прыгали. Но по садику не скучаю, потому что здесь мы учимся писать и рисовать. Одноклассники хорошие, подружилась почти со всеми. И уже научилась писать слова: мама, папа, бабушка, сестра.Матвей Гущин, 1б класс:- В садике не надо было надевать форму, можно было много играть. А в школе надо учиться. И в садике, и в школе есть физкультура. Но теперь она сложнее, в садике мы только приседали. В школе мне нравится, заниматься интересно. Теперь у меня есть друг Ранель. И в столовой готовят вкусно, особенно нравится гречневая каша.Амелия Румянцева, 1а класс:- Большой разницы между садиком и школой не почувствовала. Садик стал для меня родным. А в школе в третьем классе учится брат. Нам удобно встречаться на переменках. Поэтому школа тоже кажется родной. Нравятся математика и рисование. Ношу школьную форму, она у меня красивая и удобная. В школьной столовой самое вкусное - рагу с курочкой!Дарья Светова, 1б класс:- В школе мне интересно! В садике я не любила спать. Хорошо, что в школе не спят! В садике мы только играли. А теперь только учимся, игрушки не приносим. Хотя можно успевать играть на перемене. Лучший предмет для меня - физкультура, потому что мы там бегаем и прыгаем. Я помогаю маме каждое утро собирать свой портфель.Полина Бейбулатова, 1б класс:- Мне нравится в школе пропись - писать буквы, чтобы получались слова. А в садике мы только играли. Еще мне интересно на уроке слушать про окружающий мир. Там надо читать, а я умею читать, и мне нравится чтение. Теперь у меня много друзей, нарядная школьная форма. По сравнению с садиком вкуснее готовят в школе. Самое вкусное - макароны с котлеткой.Мария Вилкова, 1а класс:- В школе интересно. Нравится учитель Нина Николаевна, она меня хвалит. Всех учит заниматься, никого не ругает и дает отдохнуть. Воспитывает мальчиков, чтобы не шумели. Показывает, как решать примеры. Но больше всего мне нравится рисование. В нашем классе есть дети, с которыми я была в одном садике. Поэтому я быстро привыкла к школе. У меня красивая школьная форма. Писать еще не умею, но читать научилась.