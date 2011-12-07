Как школьники попали на урок по раздельному сбору мусора

Первый пункт экологической экскурсии - одна из площадок ТБО в Авиастроительном районе. Как известно, район второй месяц участвует в пилотном проекте. На его территории на 109 контейнерных площадках установлено 428 контейнеров с наклейками желтого и серого цвета. Первые - для перерабатываемых отходов, вторые - для остальных. Дважды в день мусоровозы вывозят содержимое контейнеров, забирают вначале один вид отходов, затем другой.Представитель компании, которая занимается сбором и вывозом мусора, отметил первые положительные результаты. По его словам, отходы не такие влажные, как раньше. Это значительно облегчает их сортировку, делает ее эффективнее.За это время на станции было собрано и вывезено на переработку 2,8 тысячи тонн макулатуры. По словам Искандера Гиниятуллина, из нее вновь сделают бумагу и тем самым сохранят от вырубки примерно 47 тысяч деревьев. Помимо макулатуры собрано и отправлено на переработку 300 тонн стеклотары.Следующий пункт познавательной поездки - мусоросортировочная станция, на которой все старшеклассники оказались впервые. Для многих стало открытием то, как сортируются отходы. До этого момента они не могли себе представить, что большая часть мусора разделяется на фракции вручную. Первую мусоросортировочную станцию в Казани построили в 2008 году неподалеку от поселка Левченко. Место было выбрано не случайно - рядом железная дорога и небольшая станционная платформа. Отсюда осуществляется вывоз вторичного сырья, которое собирается после сортировки отходов.Мусоросортировочная станция на сегодня загружена лишь наполовину своей проектной мощности. Вместо 30% она выдает только 12 - 15% отсортированного вторсырья. Чтобы увеличить показатели, необходим раздельный сбор мусора уже на стадии площадок ТБО, говорит специалист.Сейчас схема сортировки организована следующим образом. Привозимые отходы подаются специальными контейнерами для отбора крупногабаритного мусора. Следующий этап - отходы попадают на сферический барабан с мелкими отверстиями, куда проваливается мелкая фракция - то, что не подвергается переработке. Лишь после этих манипуляций отходы поступают на конвейерную ленту, где вручную сортируют и отбирают годные для повторной переработки фракции. Собранное вторсырье прессуют, упаковывают в тюки и отправляют на бумажные комбинаты и предприятия, которые перерабатывают полиэтилен. При помощи магнитных сепараторов металл собирается в специальные накопители. То, что не поддается переработке, вывозится на полигон. По признанию ребят, поездка и урок экологии получились познавательными и интересными. А еще информация, которой поделился Искандер Гиниятуллин, заставила их задуматься.- Наверное, стоит начать с самого себя, - сказал один из девятиклассников, представившийся Тимуром. - Думаю, с сегодняшнего дня возьму на себя сбор пластиковых бутылок и прочей пластиковой тары в квартире. А еще буду собирать отдельно весь бумажный мусор. Кстати, в нашем доме немало жильцов, которые хотели бы разделять мусор. Вот уже год в подъезде стоят большие пластиковые бутылки и трехлитровые банки, куда люди складывают использованные батарейки. Один из активных жильцов регулярно сдает их в торговый центр.КстатиЕжегодно жители Казани вырабатывают 500 тысяч тонн отходов. Каждый горожанин за год в среднем производит 420 килограммов отходов, семья из 4 человек - около 2 тонн. Ежедневно на мусорные полигоны Казани вывозится 1,6 тысячи тонн отходов.