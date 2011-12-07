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Казань примет республиканские соревнования по конному спорту

18-20 сентября в международном конно-спортивном комплексе «Казань» пройдет Открытый Кубок РТ по конкуру и выездке.
 В соревнованиях примут участие 34 команды, которые будут представлять 130 спортсменов на 125 лошадях. Это ведущие спортсменами из Татарстана, Башкортостана, Коми, Марий Эл, Самарской области, Ижевска и Ульяновска.
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