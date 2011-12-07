Казанским водителям рекомендуют объезжать дом №29б по ул. Ершова

Причина закрытия участка дороги – устранение последствий коммунальной аварии, в результате которой частично обрушился асфальт. Движение транспорта по ул. Ершова, на участке от ул. Гвардейская в направлении ул. Абжалилова организовано по одной полосе попутного направления и с выездом на встречную полосу движения. ГИБДД Казани настоятельно рекомендует водителям соблюдать требования временных дорожных знаков, сообщается на сайте мэрии столицы РТ.