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Казанским водителям рекомендуют объезжать дом №29б по ул. Ершова

Около данного дома движение в сторону центра города осуществляется по полосе встречного направления.
Причина закрытия участка дороги – устранение последствий коммунальной аварии, в результате которой частично обрушился асфальт. Движение транспорта по ул. Ершова, на участке от ул. Гвардейская в направлении ул. Абжалилова организовано по одной полосе попутного направления и с выездом на встречную полосу движения. ГИБДД Казани настоятельно рекомендует водителям соблюдать требования временных дорожных знаков, сообщается на сайте мэрии столицы РТ. 
КВ
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