Освоить азы 16 профессий за день? Легко!

Проведение праздника рабочих профессий не случайно, ведь до старта чемпионата WorldSkills Kazan 2019 осталось меньше года. На протяжении 7 часов гости парка могли попробовать своими руками создать металлический арт-объект, кожаный браслет со своими инициалами или фигурно нарезать плитку.Осмотрели площадки Skills Bazaar и официальные лица - вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, заместитель премьер-министра РТ - министр образования и науки республики Рафис Бурганов и технический директор WorldSkills International Джейн Стоки. Госпожа Стоки отметила, что на WorldSkills Kazan 2019 могут быть задействованы многие современные технологии. Например, технология виртуальной реальности может быть применена в такой компетенции, как промышленность.- Хорошие впечатления. Сегодня мы начинаем прививать новую культуру в городе, когда и родителей, и детей приглашаем на фестиваль рабочих профессий, чтобы они как можно раньше могли профориентироваться. Гости праздника сами могут поучаствовать в мастер-классах. Я промышленник, поэтому с особым интересом посетил стенды сварки и робототехники, - поделился эмоциями от Skills Bazaar Рафис Бурганов.А вот у вице-премьера РТ журналисты поинтересовались, нет ли в планах сделать регулярным такой формат знакомства с рабочими профессиями.- В первую очередь впечатляет то, что все ресурсы, которые идут на создание парков и скверов, работают на чемпионат WorldSkills. Великолепная погода способствует тому, чтобы посетители вместе со своими детьми могли попробовать, может быть, первый раз в своей жизни сделать что-то в рабочей профессии. Думаю, что такие мероприятия станут регулярными, - заметила Лейла Фазлеева.С особым интересом посетители «ярмарки мастерства» заходили в шатер арт-сварки. Здесь можно было своими руками создать небольшую композицию из металла. Наставником выступала приехавшая из Москвы «королева сварки» Александра Ивлева, облаченная в галактический сварочный костюм. Да-да, именно так известный российский дизайнер и сварщик назвала свою одежду из огнеупорного брезента, украшенную металлическими призмами с треугольным основанием. Причем этот костюм в гардеробе у Александры не единственный - есть собственноручно созданные традиционное русское сварочное и королевское платья, а еще ангельский сварочный костюм.- «Королева сварки» - мой творческий псевдоним. Я современный художник и очень рада участвовать в движении WorldSkills и этом мероприятии. Хочу показать людям, что сварка - это просто и доступно, что азы можно постигнуть за 15 минут. А дальше, если стало интересно, можно идти получать эту профессию. Я искала материал для своих скульптур, ко мне приходили разные идеи. Вот попробовала сварку, и меня к ней просто как примагнитило. Сварку я использую как метод, способ создания своих композиций. Родные и близкие меня в этом поддерживают, потому что видят, как мне это нравится. И вообще, сварщик - очень важная и востребованная профессия в нашей стране, - рассказала Александра Ивлева.Среди тинейджеров-посетителей Skills Bazaar пользовался популярностью шатер лазерных технологий и LEGO на нейроуправлении, где можно было познакомиться с работой лазерного станка и увидеть, как с помощью команд своего головного мозга можно «оживить» обычного робота из детского конструктора. А совсем юные посетители мероприятия тянули своих родителей к шатру, посвященному мобильной робототехнике. Здесь можно было научиться управлению четырехколесным роботом и познакомиться с теорией его конструкции.Девушки и дамы сосредоточили свое внимание на кулинарных мастер-классах от поваров Ассоциации кулинаров РТ и шатре флористов. Площадка кулинаров дразнила ароматами блюд европейской кухни из мяса и морепродуктов. А вот посетители мастер-класса флористов могли собственноручно собрать букетик и забрать его домой.За несколько часов работы Skills Bazaar мастерские посетили несколько тысяч человек, и каждый нашел компетенцию по интересам. Так что Казань сделала еще один уверенный шаг навстречу чемпионату WorldSkills.КстатиПрошедший 16 сентября в Горкинско-Ометьевском лесу Skills Bazaar собрал более 12 тысяч зрителей. В различных мастер-классах приняли участие более 2,5 тысячи человек.