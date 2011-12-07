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Освоить азы 16 профессий за день? Легко!

В минувшие выходные в Казани провели «Дни парков и скверов Татарстана», ознаменовавшие окончание летнего сезона. Мероприятия прошли на базе многих общественных пространств города, но главным центром притяжения в воскресенье стал Горкинско-Ометьевский лес. Здесь прошла «ярмарка навыков» Skills Bazaar, на которой были представлены 16 компетенций.
Проведение праздника рабочих профессий не случайно, ведь до старта чемпионата WorldSkills Kazan 2019 осталось меньше года. На протяжении 7 часов гости парка могли попробовать своими руками создать металлический арт-объект, кожаный браслет со своими инициалами или фигурно нарезать плитку.Осмотрели площадки Skills Bazaar и официальные лица - вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, заместитель премьер-министра РТ - министр образования и науки республики Рафис Бурганов и технический директор WorldSkills International Джейн Стоки. Госпожа Стоки отметила, что на WorldSkills Kazan 2019 могут быть задействованы многие современные технологии. Например, технология виртуальной реальности может быть применена в такой компетенции, как промышленность.- Хорошие впечатления. Сегодня мы начинаем прививать новую культуру в городе, когда и родителей, и детей приглашаем на фестиваль рабочих профессий, чтобы они как можно раньше могли профориентироваться. Гости праздника сами могут поучаствовать в мастер-классах. Я промышленник, поэтому с особым интересом посетил стенды сварки и робототехники, - поделился эмоциями от Skills Bazaar Рафис Бурганов.А вот у вице-премьера РТ журналисты поинтересовались, нет ли в планах сделать регулярным такой формат знакомства с рабочими профессиями.- В первую очередь впечатляет то, что все ресурсы, которые идут на создание парков и скверов, работают на чемпионат WorldSkills. Великолепная погода способствует тому, чтобы посетители вместе со своими детьми могли попробовать, может быть, первый раз в своей жизни сделать что-то в рабочей профессии. Думаю, что такие мероприятия станут регулярными, - заметила Лейла Фазлеева.С особым интересом посетители «ярмарки мастерства» заходили в шатер арт-сварки. Здесь можно было своими руками создать небольшую композицию из металла. Наставником выступала приехавшая из Москвы «королева сварки» Александра Ивлева, облаченная в галактический сварочный костюм. Да-да, именно так известный российский дизайнер и сварщик назвала свою одежду из огнеупорного брезента, украшенную металлическими призмами с треугольным основанием. Причем этот костюм в гардеробе у Александры не единственный - есть собственноручно созданные традиционное русское сварочное и королевское платья, а еще ангельский сварочный костюм.- «Королева сварки» - мой творческий псевдоним. Я современный художник и очень рада участвовать в движении WorldSkills и этом мероприятии. Хочу показать людям, что сварка - это просто и доступно, что азы можно постигнуть за 15 минут. А дальше, если стало интересно, можно идти получать эту профессию. Я искала материал для своих скульптур, ко мне приходили разные идеи. Вот попробовала сварку, и меня к ней просто как примагнитило. Сварку я использую как метод, способ создания своих композиций. Родные и близкие меня в этом поддерживают, потому что видят, как мне это нравится. И вообще, сварщик - очень важная и востребованная профессия в нашей стране, - рассказала Александра Ивлева.Среди тинейджеров-посетителей Skills Bazaar пользовался популярностью шатер лазерных технологий и LEGO на нейроуправлении, где можно было познакомиться с работой лазерного станка и увидеть, как с помощью команд своего головного мозга можно «оживить» обычного робота из детского конструктора. А совсем юные посетители мероприятия тянули своих родителей к шатру, посвященному мобильной робототехнике. Здесь можно было научиться управлению четырехколесным роботом и познакомиться с теорией его конструкции.Девушки и дамы сосредоточили свое внимание на кулинарных мастер-классах от поваров Ассоциации кулинаров РТ и шатре флористов. Площадка кулинаров дразнила ароматами блюд европейской кухни из мяса и морепродуктов. А вот посетители мастер-класса флористов могли собственноручно собрать букетик и забрать его домой.За несколько часов работы Skills Bazaar мастерские посетили несколько тысяч человек, и каждый нашел компетенцию по интересам. Так что Казань сделала еще один уверенный шаг навстречу чемпионату WorldSkills.КстатиПрошедший 16 сентября в Горкинско-Ометьевском лесу Skills Bazaar собрал более 12 тысяч зрителей. В различных мастер-классах приняли участие более 2,5 тысячи человек.
КВ
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