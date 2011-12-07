В Татарстане с нового года увеличатся выплаты ветеранам, сиротам и малоимущим

С 1 января 2019 года в Татарстане будут увеличены ежемесячные выплаты льготникам, которые имеют право на получение ежемесячных субсидий и дотаций, включая закупку лекарств и проезд в общественном транспорте. Соответствующее постановление за подписью Премьер-министра РТ Алексея Песошина опубликовано на Портале Правительства РТ.Установить с 1 января 2019 года коэффициент индексации ежемесячных денежных и иных видов выплат, предусмотренных статьями 4 — 8 Закона РТ «Об адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан», в размере 1,043, следует из документа.В постановлении отмечается, что ветеранам труда и обладателям госнаград республики с 2019 года ежемесячную выплату увеличат с 466 до 486 рублей, труженикам тыла с 696 до 726 рублей. Субсидии детям-сиротам увеличат для дошкольников с 8,3 до 8,6 тыс. рублей, для школьников — с 9,5 до 9,9 тыс. рублей.Индексации затронут и субсидии на проезд для детей-сирот и на приобретение лекарств для детей из многодетных семей. Будут увеличены выплаты одиноким матерям, мужья которых уклоняются от уплаты алиментов — с 460 до 480 рублей.