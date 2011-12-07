18 сентября пройдет финал серии хакатонов Digital Superhero

18 сентября пройдет открытие финального этапа всероссийского марафона онлайн-хакатонов «Digital SuperHero» в рамках форума Kazan Digital Week — 2020, сообщают организаторы.

«Призовой фонд финального этапа составит 1 350 000 рублей. Хакатон проводится при поддержке Республики Татарстан, Минцифры Республики Татарстан, ГБУ „Безопасность дорожного движения“ и группы компаний InnoSTage», — отмечается в сообщении.

Команды в течение пяти дней будут работать над кейсами в трех категориях: Виртуальная и дополненная реальность, разработка алгоритмов распознавания, создание сервисов для государственных учреждений.

Трансляция мероприятия будет доступна по ссылке: https://youtu.be/ps4yp4n-x80. Начало: в 18.00.