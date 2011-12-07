Добро делает всех счастливыми

Ульяна Бумбуль, 7 лет:

— Я думаю, когда «Неделя добра» закончится, не надо переставать делать добро, его надо делать всегда. Если бы добра не было, земля стала бы грязной, люди бы не убирались. Я помогаю маме мыть посуду, пылесосить, убираться. Добро — это помогать людям. Добро могут делать все. Например, червячки делают добро растениям, удобряют их. Только злой человек дерется, а добрый может решить все словами.

Агния Тараканова, 6 лет:

— Добрый человек дарит подарки, делает что-то приятное. Мне будет приятно, если подарят собаку или кошку. Пока у меня есть улитка, ее зовут Цветочек. Сама я добрая девочка и умею радовать людей — дарю подарки, о которых они мечтали! Из листиков и поделку сделаю, и подводный мир изображу, и животных. Без добра мир был бы грустный и злой. Я бы не хотела жить в таком мире. Хорошо, когда все добрые и дружат.

Яков Юзеев, 8 лет:

— Есть люди, которые нуждаются в помощи. Добро — это когда ты делаешь то, что нужно другим. Например, злому человеку помогаешь стать добрым. Добрый — воспитанный, никого не обижает. Злой не слушается, бегает, грубит учителю. Без добра мир был бы плохой. Приветствие было бы не пожатие руки, а удар в нос. Я делаю много добра. Например, у одной девочки потерялась перчатка, а я сходил и нашел ее! Добро для человека — хорошо учиться и не ссориться.

Амир Нотфуллин, 8 лет:

— Добро нельзя потрогать или купить, его можно сделать своими руками. Добро — это когда ты помогаешь людям. Злой человек никого не любит, кроме себя, он эгоист. Добрый — тот, кто никогда не ругается, хорошо учится. Я весь состою из добра! Стараюсь помогать своим ровесникам добрыми делами. Если бы добра не было, была бы половина меня. Я бы боялся выходить на улицу в мир, где нет добра. Добро — это помощь людям, и добрых людей в мире больше, чем злых.

Алия Гаязова, 7 лет:

— Если у человека есть два карандаша, один он подарит кому-то и тот скажет спасибо, это и есть добро. Добро приносит счастье и улыбки. Своей подружке я подарила две ручки, которые сделала сама. Еще помогаю папе и маме готовить винегрет. Даже собака бывает доброй, и когда человек болеет, может принести ему воды и лекарства. А кошки дают ласку, показывая добро.

Лилия Ахметвалиева, 9 лет:

— Нужно быть добрым, чтобы сделать людям приятное. Добро — это помощь людям, природе, животным. Я помогала птицам зимой: вешала им кормушки — это тоже доброе дело. Собираю макулатуру, участвую в школьных ярмарках добра, уступаю место в автобусе пожилым. Добрый человек приветливый, вежливый, всегда всем помогает. Добрых людей в мире много, я надеюсь, будет еще больше.

Нурислам Мазитов, 8 лет:

— Добро — это хорошие дела. Например, ухаживать за животными, беречь природу, защищать народ. Добрые дела надо делать всем для того, чтобы люди дружили. Без добра не было бы природы, а значит, и людей. Я сам вырастил ель — она сейчас в деревне, уже выше меня! Добро делает всех счастливыми!