Исследование Минмоложежи РТ: Пандемия COVID-19 больше всего отразилась на городских одиночках в возрасте 26-30 лет

Минмолодёжи РТ совместно с агентском «ПромРейтинг» провело исследование, направленное на выявление и изучение сегментов молодежи Татарстана, наибольшим образом пострадавших в период пандемии COVID-19.

Исследование, целью которого являлось выявление в молодежной среде сегментов, наиболее остро ощутивших на себе разноплановое воздействие глобальной коронавирусной эпидемии, проводили с 15 июня по 10 августа этого года. В серии из 75 индивидуальных глубинных интервью участвовали люди в возрасте от 18 до 30 лет. Они должны были отличаться не только по полу и возрасту, но и по месту и виду территории проживания, сфере деятельности, семейному положению, наличию или отсутствию детей, уровню образования.

Так, по представленным данным комплексного социологического исследования, были сделаны следующие выводы:

— «Около 60% молодежи Татарстана отметили ощутимое изменение восприятия жизненных условий в категориях: страхи, уверенность в будущем, социальная активность, доверие общественным институтам, безопасность, материальное положение, общая удовлетворенность жизнью».

— «Возрастная группа молодежи 26-30 лет испытала наибольшую вовлеченность в экономико-эпидемиологическую турбулентность весны-лета 2020 года».

— «Факторы, усиливающие заметность экономико-эпидемиологической турбулентности для молодежи: принадлежность к возрастной группе 26-30 лет, мужской пол, среднее специальное образование, отсутствие семьи, непостоянная занятость, наличие детей, проживание в крупном городе».