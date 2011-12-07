Kazan Digital Week 2020 соберет экспертов из 30 стран

Подробностями проведения события поделились министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин, директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов, генеральный директор ООО «Ак Барс Цифровые Технологии» Рафаэль Валеев, заместитель директора НКО «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» Арсен Савва и генеральный директор группы компаний InnoSTage Айдар Гузаиров.

Айрат Хайруллин отметил, что проведение события в онлайн-формате позволило значительно расширить географию его участников. Так, на Kazan Digital Week 2020 ожидаются спикеры и делегаты из 30 стран, включая Великобританию, Францию, США, Финляндию, Израиль и другие.

Главная цель форума — изучение передового опыта и технологий, которые смогут повысить конкурентоспособность Татарстана. Эксперты примут участие в панельных дискуссиях, круглых столах и других мероприятиях. Программа форума включает несколько тематических секций: «Кибербезопасность нового времени», «Интеллектуальные транспортные системы», «Ситуационные центры», «Инновации, интегрированные в бизнес» и «Экосистема финтех».

Одной из центральных тем для обсуждения станут интеллектуальные транспортные системы (ИТС).

— Развитие интеллектуальных транспортных систем затрагивает интересы государства, — подчеркнул Рифкат Минниханов. — К сожалению, на сегодняшний день возникает вопрос о государственном регулировании этого процесса. Проводится анализ существующих систем. На форуме будут обсуждаться научно-прикладные задачи. Главным на сегодняшний день остается вопрос создания информационно-аналитических систем, работающих в масштабе реального времени, которые отслеживают и дают решения о дорожно-транспортной ситуации в данный момент. В рамках национального проекта «Безопасность и качественные дороги» предусмотрено финансирование в размере 36 млн рублей на три года в 26 регионах, включая Татарстан.

При этом Рифкат Минниханов отметил необходимость создания структуры с едиными стандартами, которая будет заниматься ИТС.

— К сожалению, мы намного отстаем от наших западных коллег, которые занимаются ИТС, — отметил директор ГБУ «БДД». — Здесь нужен четкий, государственный подход.

Рафаэль Валеев рассказал о работе секции «Экосистема финтех», в рамках которой пройдут обсуждения того, как банки развивают бизнес с новейшими разработками, какие технологии помогают финансовым институтам внедрять принципы устойчивого развития.

Айдар Гузаиров рассказал о направлении кибербезопасности на форуме.

— Конференция проходит в непростое время, а потому — в виртуальном мире, — отметил он. — Так или иначе вся экономика сейчас устремлена в цифровое будущее. В данных условиях кибербезопасность выходит на новый уровень. Сложность процессов, их виртуализация и цифровизация являются драйверами для развития кибербезопасности. По сути, ярким примером является сам форум, который будет проходить в онлайн-формате.