Рустам Минниханов заявил, что полностью осознает свою ответственность за судьбу республики

Сегодня в концертном зале имени Салиха Сайдашева состоялась торжественная церемонии инаугурации Президента РТ Рустама Минниханова. Он поблагодарил татарстанцев за оказанное доверие и заявил, что будет нести ответственность перед каждым из них.

В своей речи Минниханов заявил, что полностью осознает свою ответственность за судьбу республики, поле чего выразил признательность «Президенту России Владимиру Путину за всестороннюю поддержку, а также федеральному Правительству — за помощь и внимание к республиканским инициативам».

Глава РТ добавил, что основные направления развития Татарстана будут представлены в ближайшее время в послании Государственному Совету республики. Президент напомнил, что видение будущего республики отражено в стратегии социально-экономического развития Татарстана до 2030 года, главной задачей которой стало развитие человеческого капитала.