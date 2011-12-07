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Сбивший насмерть женщину мотоциклист отправится в колонию

В момент ДТП водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

В Набережных Челнах вынесли приговор мужчине, сбившего женщину на своем мотоцикле. Об этом пишут «Челнинские известия».

ДТП произошло в июне этого года. Местная жительница города переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, где на нее налетел байкер, находящийся в состоянии наркотического опьянения. От полученных травм пострадавшая скончалась.

Накануне над челнинцем состоялся суд. Вину свою мужчина признал частично. Приговором суда он также признан виновным. Мотоциклист получил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,6 года с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года шесть месяцев. 

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