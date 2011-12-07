Шаймиев предложил воплотить в жизнь предвыборный лозунг Минниханова

Минтимер Шаймиев предложил воплотить в жизнь предвыборный лозунг Рустама Минниханова «верность традициям, уверенность в будущем».

Сообщается, что для этого, по словам Шаймиева, в республике необходимо разработать и реализовать «развернутый план мероприятий, обратив особое внимание на современное школьное образование и воспитание наших детей». Также этой задаче может поспособствовать Всемирный конгресс татар, религиозные конфессии, заинтересованные в сохранении родного языка и возрождении традиций народа.