Шаймиев предложил воплотить в жизнь предвыборный лозунг Минниханова

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Минтимер Шаймиев предложил воплотить в жизнь предвыборный лозунг Рустама Минниханова «верность традициям, уверенность в будущем».
Сообщается, что для этого, по словам Шаймиева, в республике необходимо разработать и реализовать «развернутый план мероприятий, обратив особое внимание на современное школьное образование и воспитание наших детей». Также этой задаче может поспособствовать Всемирный конгресс татар, религиозные конфессии, заинтересованные в сохранении родного языка и возрождении традиций народа.