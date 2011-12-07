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Татарстанцы могут подать показания счетчиков через ботов в соцсетях и с помощью робота Лилии

Робот Лилия принимает показания счетчиков по телефону.

Жители Татарстана могут подать показания счетчиков через ботов в Telegram и «ВКонтакте», а также с помощью робота Лилии, сообщает минцифры РТ.

Так, показания через Telegram-бота и бота в «Вконтакте» принимаются по одно и той же схеме: боту нужно отправить номер телефона, придумать пароль для защиты личных данных, сообщить лицевой счет и показания счетчиков по инструкции. Бот сохранит данные авторизации и вводить их на устройстве больше не потребуется.

Робот Лилия принимает показания счетчиков по телефону: +7 (843) 207-01-03.

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