Татарстанцы могут подать показания счетчиков через ботов в соцсетях и с помощью робота Лилии

Жители Татарстана могут подать показания счетчиков через ботов в Telegram и «ВКонтакте», а также с помощью робота Лилии, сообщает минцифры РТ.

Так, показания через Telegram-бота и бота в «Вконтакте» принимаются по одно и той же схеме: боту нужно отправить номер телефона, придумать пароль для защиты личных данных, сообщить лицевой счет и показания счетчиков по инструкции. Бот сохранит данные авторизации и вводить их на устройстве больше не потребуется.

Робот Лилия принимает показания счетчиков по телефону: +7 (843) 207-01-03.