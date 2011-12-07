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В Казани стартовала выставка главного художника «Чаяна»

Фотовыставка рисунков Александра Алешина открывается сегодня в ТЦ «Мега».

Сегодня в Казани стартовала выставка фотографий рисунков главного художника журнала «Чаян» Александра Алехина, опубликованных в разные годы. Каждый желающий может ознакомиться с неповторимым авторским стилем художника-карикатуриста.

Александр Алехин – уроженец Казани. Первый его рисунок попал в печать в 1983 году, а в «Чаяне» он работает уже 35 лет.

Юмористический журнал «Чаян» издается в Татарстане с 1923 года и заслуженно считается одной из визитных карточек республики.

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