В Казани стартовала выставка главного художника «Чаяна»

Сегодня в Казани стартовала выставка фотографий рисунков главного художника журнала «Чаян» Александра Алехина, опубликованных в разные годы. Каждый желающий может ознакомиться с неповторимым авторским стилем художника-карикатуриста.

Александр Алехин – уроженец Казани. Первый его рисунок попал в печать в 1983 году, а в «Чаяне» он работает уже 35 лет.

Юмористический журнал «Чаян» издается в Татарстане с 1923 года и заслуженно считается одной из визитных карточек республики.