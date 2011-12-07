Глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев рассказал о «выездном контроле» за сообщениями о нарушениях на выборах.

«Мы приезжали, смотрели, обращали внимание на жалобы. Председатель комиссии, члены комиссии, смотрели, что произошло — принимали решение. В этом плане у нас идет все в штатном режиме. Нарушений не выявлено», — сказал Кондратьев.

Также он добавил, что Татарстан показывает высокие результаты в плане организации выборов, а контролировать легитимность выборов помогает «армия» наблюдателей.

Напомним, что напомним, выборы депутатов Госдумы РФ и дополнительные выборы депутатов Госсовета РТ проходят три дня — 17, 18 и 19 сентября.