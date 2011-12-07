В Татарстане проходит фестиваль Дружбы народов республики

Фестиваль Дружбы народов, направленный на укрепление дружбы и единства многонациональной молодежи республики, проходит на площадке лагеря «Мирас» в Зеленодольском районе РТ. Главной целью фестиваля стало создание молодежной площадки для актуализации знаний культуры и традиций народов, проживающих в России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи в Татарстане.

Фестиваль состоит из трех масштабных мероприятий: «ЭтноСтартапФорум», фестиваль молодых дизайнеров современной одежды с этническим компонентом и слет представительств Молодежной Ассамблеи народов Татарстана.

Профессионалы декоративно-прикладного искусства проведут свои мастер-классы по производству продукции, а молодые предприниматели расскажут о том, как продвигать свой бизнес. Также организованы воркшопы.

Важно, чтобы национальное стало популярным среди молодежи, утверждает министр по делам молодежи Тимур Сулейманов. Молодые люди сейчас активно участвуют в таких фестивалях, как «ЭтноСтартапФорум», фестивале этномузыки «Таба» и других. Все более популярной становится продукция с этническим компонентом — и это здорово, заключил Сулейманов.