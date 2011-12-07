4D-модель подземной Казани появится в 2019 году

Минсвязи РТ совместно с исполкомом Казани уже приступили к созданию цифровой 4D-модели города. 4D-модель Казани будет служить в том числе для улучшения электронного взаимодействия городских служб. Напомним, что в республике также создана 4D-модель города Иннополис, которая позволяет управлять городом в режиме реального времени. Она включает систему датчиков, сенсоров и камер.