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4D-модель подземной Казани появится в 2019 году

Модель позволит повысить эффективность управления городским хозяйством. Надземные сооружения города уже оцифрованы, – сообщил «Татар-информ» глава Минсвязи Татарстана Роман Шайхутдинов.
Минсвязи РТ совместно с исполкомом Казани уже приступили к созданию цифровой 4D-модели города. 4D-модель Казани будет служить в том числе для улучшения электронного взаимодействия городских служб. Напомним, что в республике также создана 4D-модель города Иннополис, которая позволяет управлять городом в режиме реального времени. Она включает систему датчиков, сенсоров и камер. 
КВ
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