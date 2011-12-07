Благотворительный квиз от Дома Роналда Макдоналда

Каждая команда прониклась игрой, все играли очень эмоционально и увлекательно. Вокруг царила атмосфера уюта, радости и веселья. И при этом, полученное удовольствие гости события совместили с полезным, а именно поддержали традицию добрых дел.На благотворительном квизе приняли участие 32 команды. «Дом Роналда Макдоналда» в Казани поддержали Ахмет Садик Доган, Генеральный консул Республики Турция в Казани, Рафаэль Фирнаялович Шавалиев, главный врач ГАУЗ «Республиканская клиническая больница МЗ РТ», Аяз Гарафутдинович Хасанов, Главный редактор газеты «Известия Татарстана», Марат Фархатович Закиров, Директор МБУ «Дирекция парков и скверов», представители газеты «Казанские ведомости», команда врачей и ФК «Рубин». На благотворительном квизе помогли и маленькие пациенты, проходящие длительное лечение в ДРКБ МЗ РТ. Они приняли участие в создании графического блока игры. 20 рисунков животных разгадывали участники благотворительного квиза. Все гости остались в восторге от необычных, зажигательных, музыкальных авторских DJ-сетов от DJ Bubblegum. Душой праздника стал большой Белый медведь студии «Бум-Шоу», который смог стать настоящим другом каждому игроку. В рамках интеллектуального квиза прошел благотворительный аукцион, главным лотом которого стала уникальная «Кукла Дома», изготовленная сотрудниками бесплатной гостиницы совместно с мамами, которые проживают в бесплатной семейной гостинице со своими детьми. Также было разыграно великолепное украшение от ювелирного салона «ИЗУМРУД» и сладкий торт от кондитерской «Панорама».По итогам игры, благотворительного квиза было собрано более 90 000 рублей.реклама