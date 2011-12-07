Что о жизни на Луне думают ученые Казанского университета

В это время, уверены представители двух университетов, из недр небесного тела выделялось большое количество раскаленных газов, в том числе водяного пара. В результате этого на Луне могли возникнуть атмосфера и водоемы. Эти выводы ученые сделали, основываясь на данных последних космических миссий и анализе образцов лунных пород. Как оказалось, воды на Луне больше, чем считали ранее. Что касается микроорганизмов, то зарубежные ученые предполагают, что они могли «прилететь» на Луну на метеорите. Эту новость мы попросили прокомментировать ученых Казанского федерального университета. С точки зрения биолога Олега Гусева, жизнь на Луне возможна. - Есть земные организмы, включая достаточно сложные, которые могут сохранять жизнеспособность в анабиозной форме без воды десятки, сотни, а возможно, и тысячи лет. И для многих из них безвоздушное пространство более благоприятно для длительного сохранения жизнеспособности. Поэтому исключать возможность наличия форм жизни в анабиозе (анабиоз - приостановка жизнедеятельности организма с последующим восстановлением ее при благоприятных условиях. - Прим. автора), в том числе на Луне, я бы не стал. Особенно если будут свидетельства того, что она там была, - выразил свое мнение руководитель виртуальной лаборатории «Экстремальная биология» КФУ и совместной лаборатории КФУ и японского Института физико-химических исследований (RIKEN) Олег Гусев.По мнению селенодезиста Юрия Нефедьева, в настоящее время условий для активного существования живых организмов на Луне нет.Директор Астрономической обсерватории им. В.П.Энгельгардта, профессор института физики КФУ Юрий Нефедьев, который уже более 40 лет изучает Луну, уверен: чтобы утверждать, что на ней могли быть живые организмы, надо знать, как возник естественный спутник у нашей планеты и как зарождается жизнь. Наука пока не может ответить на эти вопросы абсолютно точно. Существует несколько концепций происхождения Луны и как минимум пять гипотез зарождения жизни, отмечает Юрий Нефедьев.- Что касается Луны, то по одной из версий она появилась одновременно с нашей планетой. Если это так, то там могла быть примитивная атмосфера, которая потом исчезла, - говорит ученый. - Не менее популярна другая гипотеза - так называемая импакт-концепция. Согласно ей Луна была выбита из Земли «ударником». Но в этом случае говорить о наличии условий для жизни у нашей «соседки» не приходится, так как процесс ее формирования был очень горячим. Сторонники третьей популярной теории утверждают, что ближайшее к Земле небесное тело было захвачено притяжением нашей планеты. Луна очень сильно облучается солнечным ветром, и на ней нет никаких условий для активного существования живых организмов, уверен Юрий Нефедьев. В том, что миллиарды лет назад на Луне могли быть подходящие условия для развития жизни, астроном тоже сомневается. Он считает, что веских доказательств наличия в то время атмосферы и жидкой воды пока не имеется. Что касается воды в жидком виде, то она обнаружена на некоторых спутниках планет Солнечной системы, однако жизнь там пока не найдена. Надо понимать, что в данном случае речь идет не о наносном льде, существование которого на Луне подтверждается космическими экспериментами, хотя пока его количество определить трудно. Вопрос наличия жидкой воды является исключительно важным. Когда на лунной поверхности будут создаваться обитаемые базы, то потребуется большое количество воды. Доставка ее на Луну будет очень дорогой. - Чтобы рассуждать о том, где в космосе могла зародиться жизнь, надо понять, как она появилась на Земле, - убежден Юрий Нефедьев. - Существует несколько гипотез возникновения живых организмов на нашей планете. Наиболее достоверных концепций три: стационарного состояния (она утверждает, что жизнь во Вселенной была всегда), биохимической эволюции (жизнь возникла в историческом прошлом в результате химических и физических процессов) и панспермии (жизнь занесена из космоса). Что касается метеоритов, падающих на Землю, то ни в одном из них следы живых организмов обнаружены не были. По поводу биохимической эволюции скажу так: много раз ученые пытались воспроизвести процесс зарождения живого из неживого, но ни одна из этих попыток успехом не увенчалась. Пока мы точно можем утверждать только одно: жизнь на Земле - это единичный случай. Но, безусловно, поиски жизни во Вселенной необходимо продолжать!