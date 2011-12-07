Дина Гайзатуллина выступила за присвоение казанскому аэропорту имени Габдуллы Тукая

Генеральный директор АО «Республиканский кадастровый центр “Земля”», председатель Ассоциации молодежных правительств России Дина Гайзатуллина выступила за выбор для казанского аэропорта имени Габдуллы Тукая. Об этом она рассказала в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ».«Во всем мире мы можем наблюдать тенденцию, что многие аэропорты носят присвоенные им имена великих людей. Такие жесты олицетворяют единство и величие страны, напоминают о корнях, а также воздают честь и хвалу великим людям. Мне нравится, как реализованы этапы, мне нравится вовлеченность людей – не было такого, что изначально предложили конкретный список, люди сами предлагали кандидатуры», – заметила собеседница агентства.На данный момент в Татарстане подготовлен лонг-лист имен – эксперты Общественной палаты РТ отобрали 40 кандидатур для голосования. Полный список доступен на сайте учреждения. До 23.00 18 октября желающие могут оставить свои голоса в официальных группах проекта «Великие имена России. Республика Татарстан» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». По результатам голосования будет составлен шорт-лист.«Когда меня первый раз спросили, за кого я бы проголосовала, естественно, я ответила, что за Габдуллу Тукая или за Мусу Джалиля. Наш казанский аэропорт – международный и межнациональный, при этом сам Татарстан очень гостеприимен, проводит много международных мероприятий. Поэтому хотелось бы, чтобы имя было легко читаемо и воспроизводимо иностранцами. Поэтому, пожалуй, мой выбор сейчас склоняется в сторону Габдуллы Тукая», – пояснила свою позицию председатель Ассоциации молодежных правительств России.Кроме того, по мнению Гайзатуллиной, присвоение аэропорту имени великого человека позволит сформировать новый единый бренд воздушной гавани. «Очень хорошо, что мы выбираем это имя все вместе», – подчеркнула она.