«Казань Экспо» метит в топ-5 выставочных комплексов РФ по числу федеральных мероприятий

Выставочный центр «Казань Экспо» претендует на попадание в топ-5 выставочных комплексов России по числу федеральных мероприятий. Об этом сообщается в официальных материалах выставочного комплекса. Крупнейший в Поволжье и второй по величине в России выставочный центр «Казань Экспо» в августе 2019 года примет всемирный чемпионат WorldSkills-2019. Первым мероприятием, проведенным на площадке «Казань Экспо», стала международная выставка «Дорога 2018».В материалах «Казань Экспо» указано, что выставочный центр планирует проводить более 500 конгрессных мероприятий ежегодно. Первый камень в строительство выставочного центра «Казань Экспо» был заложен в марте 2015 года. Сооружение площадью более 75,8 тысяч квадратных метров построено рядом с казанским аэропортом. Комплекс состоит из трех выставочных павильонов, включает конгресс-холл на 3 тысячи мест и 30 конференц-залов вместимостью от 100 до 500 человек.