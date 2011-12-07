Мухаметшин: В 2019 году сохранятся программы по поддержке личных хозяйств и сельских жителей

В законопроекте о бюджете Татарстана на 2019 год заложены все программы по поддержке личных подсобных хозяйств и сельских жителей. Об этом заявил сегодня на 42-м заседании Госсовета РТ глава республиканского парламента Фарид Мухаметшин.Тему поддержки сельского населения на заседании затронул депутат Александр Комисаров. «В субъектах РФ идет тенденция снижения сельского населения, у нас тоже. Мы теряем специалистов по сельскому хозяйству, КФХ, ЛПХ. Что предпринимается, чтобы изменить тенденцию в лучшую сторону?» – спросил парламентарий у министра экономики РТ Фарида Абдулганиева, который выступил с прогнозом социально-экономического развития Татарстана.Министр ответил, что в республике для удержания жителей в сельской местности проводится системная работа. «В этом году было принято постановление Кабинета Министров РТ для сохранения численности населения. В частности, это касается единовременной выплаты в 50 тыс. рублей матерям, которые проживают на селе не менее трех лет, а также выплаты в 100 тыс. рублей женщинам до 29 лет, которые родили третьего ребенка», – рассказал он.Абдулганиев напомнил, что ежегодно на повышение деловой активности на селе республикой выделяется 2 млрд рублей. «Это около 20 различных мер поддержки, – заметил он. – Также осуществляется поддержка по созданию рабочих мест. Так, в республике действуют 70 промышленных парков, в которых создано 8,1 тыс. рабочих мест».«Прошу вас подготовить письменную справку для депутата. Ни один субъект РФ не делает столько для того, чтобы поддержать ЛПХ, жителей села. К сожалению, есть объективная ситуация старения, урбанизация, которая идет по всему миру и негативно влияет на эти процессы. В законопроекте о бюджете на 2019 год все программы по поддержке ЛПХ, малого и среднего предпринимательства в каждом поселении республики прописаны. Думаю, все эти меры позволяют замедлить негативы. Более того, есть положительные примеры переселения молодых людей в сельскую местность», – подчеркнул Мухаметшин.