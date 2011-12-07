Налоговики РТ напоминают об опасности быть номинальным руководителем организации

УФНС России по РТ напоминает гражданам об опасности становиться номинальным руководителем или учредителем «фирм-однодневок», которые создаются для уклонения от уплаты налогов, легализации товаров незаконного происхождения, «обналичивания» денежных средств. Чаще всего такими номинальными учредителями становятся безработные и студенты, которые нуждаются в дополнительном доходе. Их убеждают за плату подписать необходимые для регистрации организации документы, а также налоговую и прочую отчетность.Подобные действия граждан в ряде случаев подпадают под административную и уголовную ответственность, напоминают налоговики. «Информация о привлечении лица к уголовной ответственности хранится в базах данных Министерства внутренних дел. Подумайте, прежде чем за „легкие“ деньги становиться „генеральным директором“», — говорится в сообщении УФНС РФ по РТ.