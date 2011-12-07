Почему для татарстанцев ограничат электронную запись к врачу

Желающие попасть на прием к врачу нередко записываются к нужному специалисту на портале госуслуг РТ на несколько дней сразу. А потом выбирают, в какой день им будет удобней прийти в поликлинику. Получается, что время приема занято, никто другой к доктору попасть не может, а записанный пациент не пришел. Чтобы такого не случалось, возможность записаться в электронной форме к одному специалисту на несколько дней подряд на портале госуслуг РТ ограничат. «Специалисты Минсвязи РТ совместно с коллегами из Минздрава РТ обнаружили злоупотребление жителями республики правом электронной записи на прием к врачу. У каждого врача есть собственное расписание и сетка для приема населения. Жители начали записываться к врачам каждый день подряд, бронируя чуть ли не на несколько дней вперед одного и того же специалиста, лишая тем самым других возможности записаться», - отметил министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов на брифинге в Кабинете министров РТ.Специалисты Минсвязи РТ в ближайшее время запустят сервис, который не позволит людям записываться на прием к определенному специалисту больше одного раза в течение определенного периода. Роман Шайхутдинов отметил, что 15 - 17 процентов от общего числа записей к врачам делаются на всякий случай, пациенты не приходят в это время на прием. Особенно этим злоупотребляют мамы малышей, пояснил министр.Как уточнили в Минсвязи РТ, если человек записался на прием к терапевту и не пришел, то он не сможет записаться к этому врачу второй раз в ближайшие дни. Новшество начнет действовать уже в этом квартале. Однако оно еще пройдет немало тестов и будет доработано. Жители республики при этом не будут ограничены в медицинской помощи. Кроме того, портал госуслуг РТ в этом году откроет полезный сервис для ищущих работу татарстанцев, сообщает ИА «Татар-информ». Еще заработает полезный сервис, связанный с наймом на работу персонала. В электронном виде начнут приниматься заявления об организации профессиональной ориентации граждан, заявления о временном трудоустройстве несовершеннолетних в период каникул, заявления на проведение оплачиваемых общественных работ. На портале заработают сервисы по содействию самозанятости безработных и оплате госначислений.