Рекорды октября: климат продолжает теплеть

О погоде этих дней рассказывает наш постоянный консультант - заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.Наступление осени характеризуется сравнительно резким понижением температуры, что обычно совпадает с устойчивым переходом среднесуточной температуры через отметку +10 гр. в сторону понижения. При таком температурном фоне растения прекращают расти, а деревья начинают сбрасывать листву.В этом году сентябрь в Татарстане оказался аномально теплым - средняя температура воздуха была выше климатической нормы на 2 - 3 гр. Поэтому за счет накопленного тепла вплоть до конца сентября деревья еще оставались зелеными. Перемены начались с наступлением октября, причем произошли довольно резко. Осень активно взялась раскрашивать поникшую растительность в пестрые цвета: алый, желтый, багровый, сизый, бордовый. Сочетание различных пигментов творит цветную симфонию. Но большая часть деревьев средней полосы, такие как березы и осины, обретают золотистый наряд, что и дало одно из названий этой красивой поре: «золотая осень». Продолжается она около трех недель и завершается к концу октября трогательной порой листопада.Народный календарь продолжает скрупулезно примечать возможный сценарий развития погоды в оставшиеся месяцы осени. В далекие времена, когда метеорология еще не состоялась как наука, пытались определить характер предстоящей зимы по тому, как падают листья с деревьев, откуда дует ветер, в какие сроки птицы улетают на юг. Причем просматривались довольно дальние связи. Вполне грамотно с точки зрения климатических законов в народе говорили, что с 20 октября - дня Сергия зимнего - начинается зима. К этому времени среднесуточные температуры воздуха уже переходят через отметку +5 гр., и это означает полное прекращение вегетации растений. Буквально через несколько дней ночные температуры устремляются к нулевой отметке, следом в последних числах октября и среднесуточные температуры устойчиво становятся отрицательными.Не без основания в народе утверждали: «Если на Сергия зима снегом покроется, то с ноябрьской Матрены, с 22 ноября, зима станет на ноги». Следом за Сергием, 21 октября, отмечали день Трифона и Пелагеи: «С ознобницы Пелагеи готовь теплую одежду - зима забредет». 23 октября, в день Евлампия, гадали о зиме по направлению рогов месяца на небе: «Если рога направлены на север - быть скорой зиме и снег ляжет посуху, если же на юг - все будет наоборот». А еще, если на Евлампия устанавливалась грязь да слякоть, то до праздника осенней Казанской - 4 ноября - снега не ожидали.По многолетним наблюдениям утверждали, если во второй половине октября выпадет снег, а деревья еще не сбросили листву, то он скоро растает. В этом году октябрь у нас стоит относительно теплый, и березы да и другие деревья пока не торопятся сбрасывать листья. И судя по народным приметам, снег в этом году установится позже средних сроков. По климату переход средней суточной температуры воздуха через 0 гр. и средняя дата появления первого снежного покрова отмечаются в Казани в начале ноября, а образование устойчивого снежного покрова приходится на 19 ноября.Вспомним рекорды октября исходя из климатических летописей по Казани только за последнее десятилетие. Были побиты рекорды по максимальным температурам целых девяти дней октября - 6, 14, 15, 17, 18, 20, 24, 30, 31-го числа. Согласитесь, за всю 137-летнюю историю непрерывных метеорологических наблюдений это серьезная цифра. Самым аномальным по температурному фону по Казани оказался октябрь 2009 года. Так, 14 - 15 октября был отмечен подъем температуры до 20,7 гр. тепла, на целый градус были перекрыты прежние рекорды этих дней, зафиксированные в 1917 и 1918 году. В целом средняя месячная температура октября 2009 года оказалась на 4 гр. выше средних многолетних значений. Близкий к этой аномалии температурный режим отмечался в Казани в октябре все того же 21-го века - в 2003, 2005 и 2007 году, что наглядно подтверждает активизацию процесса глобального потепления климата.