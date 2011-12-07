Сергей Погодин: Пилотажная группа «Стрижи» вернется в Казань спустя 13 лет

Авиационная группа высшего пилотажа ВВС России «Стрижи» станет украшением казанского этапа всероссийской акции Минобороны РФ «Служба по контракту – твой выбор!». Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал военный комиссар РТ Сергей Погодин.«Пилотажная группа “Стрижи”, насколько я знаю, не летала над Казанью с 2005 года. Они летали на тысячелетии Казани. Это будет грандиознейшее зрелище. Я думаю, там будет на что посмотреть, и это всегда вызывает интерес», – заметил генерал-майор. Авиационная составляющая акции будет проходить над акваторией Казанки в самом центре Казани и продлится 20 минут.Информационно-агитационная акция «Служба по контракту – твой выбор!» стартовала в мае 2014 года и уже состоялась в Севастополе, Пскове, Воронеже, Иванове, Красноярске, Твери и целом ряде других городов. Результат впечатляет: устроиться на службу в Вооруженные силы РФ по контракту на площадках акции уже пожелали более 200 тыс. человек. Казань примет эту акцию впервые.Площадкой, где развернется основное действо, выбрана территория возле Центра семьи «Казан». Военный комиссар уверен, что все пройдет на высшем уровне: «Наш прекрасный город имеет богатейший опыт проведения мероприятий различного направления. На этой же площадке была фан-зона во время проведения чемпионата мира по футболу. До 25 тыс. человек приходили туда».В том, что и акция Минобороны соберет тысячи людей, сомнений у военкома республики нет. Все будет ярко, весело, интересно и познавательно. «Будут выступать артисты – ансамбли из Москвы и Екатеринбурга, парашютисты, рота специального назначения, будет выставлена техника сухопутных войск и войск противовоздушной обороны. Будут развернуты мобильные пункты отбора на службу по контракту. С медицинским модулем», – поделился Погодин.Тем, кто намерен связать свою судьбу с профессиональной службой в армии, рекомендуют захватить с собой необходимые документы. Тем, кому просто любопытно, – хорошее настроение и аппетит. Военные обещают очень вкусную солдатскую кашу. Будут спортивные состязания, будет много музыки, будет возможность сделать массу ярких памятных фото.«Пользуясь случаем, приглашаю всех! Мероприятие будет проходить 27 октября с 10 до 15 часов. Программа очень большая. Я думаю, что это мероприятие еще больше подчеркнет престиж наших Вооруженных сил. В первую очередь, службы по контракту, а также Вооруженных сил в целом», – подчеркнул Сергей Погодин.