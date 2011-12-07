Смерть мусульманина: никто не покинет этот мир до установленного срока

Что такое смерть с точки зрения ислама? Мусульманские богословы не считают кончину нашего ближнего событием, полностью завершающим существование человека. Она лишь является гранью, у которой завершается мирской этап человеческой жизни и начинается следующий - жизнь в мире загробном. Согласно исламскому вероучению человеческая жизнь является лишь краткосрочным этапом существования, так что все мирские блага временны и иллюзорны.Позиции ислама по этому важному философскому вопросу поддерживают своими неожиданными открытиями и ученые. Среди таких совпадений религии и науки - открытие американского ученого Роберта Ланца, профессора медицины, декана Университета Уэйк-Форест, частного исследовательского университета в США, расположенного в штате Каролина. Его теория состоит в том, что… смерти не существует. А если быть точнее - существует только смерть тела. К этому выводу он пришел, сменив вектор занятий с медицины на квантовую механику, физику и астрофизику. В совокупности это все вылилось в концепцию под названием «биоцентризм». Профессор считает, что смерть - это иллюзия человеческого сознания, которое ошибочно воспринимает остановку работы тела и внутренних органов как конец. Но, по его словам, «сознание существует вне времени и пространства». Сознание, считает Роберт Ланца, - это вид энергии, и поэтому оно не исчезает и не может быть уничтожено.Оно может лишь бесконечно видоизменяться и трансформироваться. Ученый утверждает, что существует множество миров (вселенных). «В них реализуются все вероятные варианты развития событий. В то время как тело умирает в одной вселенной, оно продолжает жизнь в другой, вбирая сознание из одного мира в другой», - отмечает Ланца.В исламе смерть тела также не является концом путешествия человеческой души. Душа (более чем сознание) продолжает свой путь в мире загробном до Судного дня, когда все люди вместе с телом (физически) будут воскрешены. Даже в момент смерти сознание не отключается - оно продолжает видеть и испытывать происходящее, в то время как тело может умирать - медленно или не очень.Человеческая сущность состоит из двух основных элементов - души и тела. Обе составляющие при жизни человека существуют вместе, а после смерти физическая распадается на химические элементы, а нематериальная душа продолжает свое существование отдельно от тела до Судного дня. В исламском вероучении считается, что Всевышний еще до сотворения людей точно определил момент смерти каждого человека. Так что никто не в состоянии покинуть этот мир, пока срок его жизни не завершится, и в то же время не может продолжать свою жизнь после завершения установленного срока.Может ли душа человека после смерти видеть то, что происходит вокруг? Аби Саид аль-Худри, сподвижник пророка Мухаммеда, сказал об этом так: «Покойный знает о том, кто омывает его, облачает в саван и провожает до могилы». Согласно традициям ислама считается необходимым, чтобы при захоронении тело касалось земли, поэтому гроб в качестве последнего дома не используется - по принципу «из земного праха мы вышли и туда же уходим». Земля, на которой мы живем, представляет собой мост - мост, ведущий в вечную жизнь. Тогда как гроб согласно исламскому вероучению, из чего бы он ни был сделан - из дерева или камня, препятствует непосредственному контакту тела с землей. Однако использование домовины не является нарушением, если для этого последовали уважительные причины: например, когда из-за аварии тело оказалось слишком изуродованным или расчлененным на части.Как почтить память ушедшего? В исламе нет такого понятия, как поминки. После захоронения умершего можно делать за него дуа, давать от его имени саадака или сделать за него хадж, если он не успел его совершить. Традиционные маджлисы (поминания) не являются обязательным условием. Какого-то особенного списка блюд для маджлиса в исламе нет. Приступают к еде после чтения священного Корана. Мужчины собираются отдельно от женщин. Если помещение одно и разделение невозможно, то в поминальном обряде участвуют лишь мужчины. Поминки должны проходить в полном молчании и быть краткими по времени. И лучшей памятью об ушедшем будет ваша молитва о его бессмертной душе, ушедшей в неизведанную нами до поры вечность.