В Ленинском садике возник стихийный мемориал жертвам теракта в Керчи

В Ленинском садике Казани возник стихийный мемориал жертвам случившегося в Керчи теракта. Жители столицы Татарстана несут к фонтану в центре сада цветы и свечи. На месте поминовения лежат принесенные неравнодушными людьми красные гвоздики, горят свечи. Здесь стоят плакаты: на одних присутствует надпись «Керчь, Казань с тобой...», на других запечатлен Керченский политехнический колледж, где и произошел взрыв.Люди подходят к мемориалу по одному, кладут цветы, стоят несколько секунд и уходят. Идущие мимо останавливаются, чтобы почтить память погибших.«Это большая трагедия. Я сама студентка, и для меня это просто вопиющий случай. Как такое могло произойти?» – не смогла скрыть удивления в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ» пришедшая к мемориалу девушка Алия. Нельзя не отметить, что сюда идут в основном студенты, которых глубоко впечатлила гибель их сверстников.«Страшная трагедия произошла. Я пришла сюда, чтобы выразить свои соболезнования. Это очень печально», – заметила также пришедшая сюда взрослая женщина, представившаяся Анной.Сегодня в столовой Керченского политехнического колледжа сработало самодельное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами. По информации Минздрава России, погибли 19 человек. Еще 37 на данный момент находятся в стационарах с различными травмами.