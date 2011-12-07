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В Татарстан пытались ввезти контрафактные эмблемы для иномарок

Таможенники обнаружили 13 знаков.
В РТ пресечена попытка ввоза контрафактных эмблем известных автопроизводителей, сообщает пресс-служба Татарстанской таможни. Сотрудники Казанского таможенного почтового поста обнаружили 13 знаков трех марок авто. Связавшись с правообладателями, стало понятно, что данный товар является контрафактом. Поддельные эмблемы были отправлены обратно в Китай.
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