Злостные алиментщики пытаются вызвать сочувствие у приставов

Судебные приставы используют ряд мер для взыскания долгов. Только за прошедший сентябрь их усилиями 58 млн рублей алиментов дошли до адресатов. В общей же сложности за 9 месяцев 2018 года приставы взыскали 676 млн рублей.Многие должники избегают встречаться с приставами, однако те периодически устраивают неожиданные рейды по местам проживания неплательщиков. На одном из таких побывал корреспондент «КВ».По адресу проживания одного из должников судебные приставы оказались около 8 часов утра, а навещать граждан они имеют право с 6 часов. Несмотря на опасения приставов, неплательщик алиментов оказался дома, а его мать впустила их в квартиру.На вопрос, почему он не платит алименты, мужчина заметил, что не имеет для этого средств. После этого он попытался усовестить судебных приставов:- У меня сегодня дочь должна родиться. Неужели нельзя в другой день решить этот вопрос?Впрочем, сочувствия у приставов он не встретил: те резонно заметили, что мужчина задолжал более 200 тыс. рублей алиментов для другого своего ребенка. Оформив необходимые документы, они сообщили должнику, что он в этот же день предстанет перед судом.- Был произведен арест имущества должника - стиральная машина, - пояснила происходившее судебный пристав ОСП по ИД и ВАП по г. Казани Эльвира Ахметзянова. - Общая сумма его задолженности по алиментам составила более 200 тысяч рублей.Теперь должнику грозит административная ответственность, судом может быть назначено наказание: административный арест сроком от 10 до 15 суток либо обязательные работы - от 20 до 150 часов. Должник имеет право обжаловать решение суда в течение 10 суток. Если же он и в будущем не станет платить алименты, ему грозит уголовная ответственность.УФССП напоминает, что в отношении должников по алиментам помимо административной и уголовной ответственности могут быть применены такие меры, как арест имущества, удержание средств с заработной платы и находящихся на счетах в банке, ограничение на выезд за пределы страны, а также ограничение на пользование правом управления транспортным средством.