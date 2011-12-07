Молодежь Татарстана получила гранты почти на 30 млн рублей в рамках летних форумов

Молодежь Татарстана получила гранты на 29,8 млн рублей в рамках летней форумной кампании, сообщает пресс-служба минмолодежи РТ.

«Форумы — одна из главных площадок для молодежи. Это не только отбор проектов, но и мощная образовательная платформа, благодаря которой молодежь получает современные навыки и знания», — отметил министр по делам молодежи Дамир Фаттахов.

Всего в форумах «Таврида», «Евразия Global», «OstroVa твоего будущего», «iВолга», «Территория смыслов», «Машук», «Ладога», «Выше крыши» приняли участие 572 молодых татарстанца. Обладателями грантов стали 54 проекта.