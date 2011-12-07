Школьник из Челнов стал призером Всероссийского конкурса «Юннат»

Девятиклассник из Набережных Челнов Дамир Гимадеев стал призером всероссийского конкурса «Юннат», сообщает пресс-служба минобрнауки РТ.

«Цель конкурса — развитие интереса обучающихся к аграрной науке, сельскохозяйственному производству через непосредственное их участие в опытно-исследовательской и проектной деятельности, направленной на личностное становление и профессиональное самоопределение подрастающего поколения», — отмечается в сообщении ведомства.

Так, в рамках отборочного этапа комиссия отобрала 16 исследовательских работ учащихся 6-10 классов из 14 муниципалитетов РТ. Затем отправила их работы в Федеральный эколого-биологический центр для участия в заочном туре заключительного этапа конкурса. В финал попали двое татарстанцев.

Защита работ происходила в онлайн-формате.