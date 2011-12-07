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В Арском педколледже откроются современные мастерские

Целью создания мастерских является практическая подготовка обучающихся в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями.

В Арском педагогическом колледже откроются современные мастерские 22 октября, сообщает пресс-служба минобрнауки РТ.

«Целью создания мастерских является практическая подготовка обучающихся (студентов колледжа, слушателей) в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия по соответствующим компетенциям», — уточнили в ведомстве.

В колледже реализуются более 30 краткосрочных программ переподготовки и повышения квалификации для работников в сфере педагогики.

Колледж прошел аккредитацию Центра проведения демонстрационного экзамена по четырем компетенциям. Поэтому выпускники учреждения, прошедшие демонстрационный экзамен будут получать Паспорт компетенции и вноситься в международную информационную систему Competition Information System (CIS), базу данных молодых профессионалов, доступ к которой предоставляется ведущим предприятиям.

Современные мастерские в колледже реализованы в рамках национального проекта «Образование».

КВ
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