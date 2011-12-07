В России с 1 января начнут действовать единые законы по переработке мусора

С 1 января 2021 года в России вступают в силу единые правила захоронения мусора. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, захоронение и сжигание отходов будет возможно только в том случае, если они не подлежат переработке.

Кроме того, сортировка мусора должна быть автоматизирована, так как это позволит извлекать максимальное количество видов отходов для утилизации.

Также в документе затрагивается вопрос полигонов: объекты, не отвечающие требованиям экологической безопасности или заполненные до проектной вместимости, должны быть ликвидированы.

Предприятия по переработке мусора должны максимально снизить негативное воздействие на окружающую среду.

В постановлении отмечается, что заводы и полигоны, спроектированные или построенные до 2021 года обязаны будут соответствовать новым требованиям уже к 1 января 2026 года, а новые объекты должны строиться с учетом новых правил.