20 ноября в Авиастроительном районе выберут «Красну девицу» и «Доброго молодца»

В КДК им. Ленина 20 ноября пройдет финал городского конкурса «Добрый молодец» и «Красна девица», сообщает kzn.ru. Ежегодный конкурс проходит в несколько этапов. С 1 по 26 октября на районном этапе были определены участники городского конкурса. С 10 по 19 ноября за них можно проголосовать онлайн. А 20 числа пройдет финал конкурса.