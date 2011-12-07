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20 ноября в Авиастроительном районе выберут «Красну девицу» и «Доброго молодца»

Конкурс проводится ежегодно.
В КДК им. Ленина 20 ноября пройдет финал городского конкурса «Добрый молодец» и «Красна девица», сообщает kzn.ru. Ежегодный конкурс проходит в несколько этапов. С 1 по 26 октября на районном этапе были определены участники городского конкурса. С 10 по 19 ноября за них можно проголосовать онлайн. А 20 числа пройдет финал конкурса.
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