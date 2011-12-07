Альберт Карпов: Референдумы по самообложению в Татарстане проходят без нарушений

Референдумы по самообложению граждан в Республике Татарстан проходят без нарушений. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал Альберт Карпов, член Российской ассоциации политических консультантов. «Отрадно, что референдумы по самообложению граждан в Татарстане проходят без нарушений, на сегодняшний момент не зарегистрировано ни одной жалобы», — заявил Карпов. Работа наблюдателей в целом оценивается на высоком уровне. По данным, предоставленным Татарстанским региональным отделением корпуса «За чистые выборы» ИА «Татар-информ», за ходом проведения референдума следят около 2,5 тысячи наблюдателей, из них 1650 представителей от корпуса «За чистые выборы».