Андрей Большаков: Самообложение — это практическое воплощение принципов демократии

«По сути, он (референдум — прим. Т-и) является практической реализацией непосредственной демократии и ее принципов, когда люди сами голосуют за те шаги и действия, которые будут предпринимать. Сегодняшний референдум — это воплощение того, что записано в наших конституциях, как в российской, так и в татарстанской», — заявил Большаков.По его словам, система нынешнего референдума по самообложению готовилась давно, поэтому механизм наблюдателей сейчас работает на достойном уровне. При этом Большаков подчеркнул, что весь процесс проходит в соответствии с действующим законодательством. «Все мы помним систему 1990-х годов, когда у нас местное самоуправление значительно отличалось от других регионов РФ. Тогда это было не только в Татарстане. Но теперь сложилась совершенно другая ситуация — мы видим, что все действуют в рамках единого федерального российского законодательства, за его поле никто не выходит», — отметил профессор. При этом он напомнил о важности участия государства в процессе самообложения. Господдержка, которая предполагает софинансирование вложенных гражданами средств по принципу «4 к 1», создает надежную основу для доверия населения. «Это очень ответственный вопрос — никто из нас не хотел бы вкладывать свою „копеечку“ туда, где не будет никакой господдержки. Но здесь государство добавляет четыре рубля на каждый вложенный рубль людей. То есть система работает с выгодой для населения», — подчеркнул эксперт. В заключение он отметил, что проходящий референдум демонстрирует работу отлаженной системы. Благодаря этому процесс носит позитивный для граждан характер. «В целом этот процесс позитивный и положительный, ведь люди вкладываются сами в себя, когда идут и участвуют в этих референдумах», — резюмировал Андрей Большаков.Подробнее: https://www.tatar-inform.ru/news/2018/11/18/633573/