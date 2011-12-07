Андрей Тузиков: Самообложение — это взаимная ответственность между обществом и властью

Референдум по самообложению в Республике Татарстан подразумевает взаимную ответственность за развитие территорий между их жителями и региональными властями. В его основе лежат принципы, проверенные многовековой историей страны. Об этом журналистам ИА «Татар-информ» рассказал завкафедрой государственного, муниципального управления и социологии, декан факультета промышленной политики и бизнес-администрирования КНИТУ профессор Андрей Тузиков.Он отметил, что работа системы голосования в республике хорошо отлажена — не так давно по всей стране, в том числе в Татарстане, прошли президентские выборы. Тогда, как и сейчас, она показала свою высокую надежность. При этом Тузиков подчеркнул, что с точки зрения истории, принцип самообложения давно знаком жителям страны. «Она (система самообложения — прим. Т-и) работает по аналогии с тем, как раньше соседские общины коллективно трудились над чем-то и складывались „всем миром“ на нужды своих поселков и деревень. По сути, это воссоздание системы совместной ответственности за территорию между теми, кто на ней проживает, а также муниципальными и региональными властями», — объяснил эксперт. Говоря о взаимной ответственности населения и властей, ученый напомнил о ключевом аспекте нынешней системы самообложения — сбор идет в пропорции 1 к 4. Это говорит об основательном подходе со стороны региона к вопросам развития местного самоуправления. «Ведь предложение какое — вложите рубль, а регион вложит в этот проект еще четыре. То есть это такое софинансирование, а соответственно — разделение ответственности. Так что эта идея проверенная и вполне функционирующая», — заключил собеседник агентства.