Эксперт: Референдум по самообложению дает возможность решить насущные проблемы

Сегодня на территории Республики Татарстан проводятся местные референдумы по вопросам самообложения. О значимости данного события для населения рассказал ИА «Татар-информ» исполнительный вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Виталий Сергеев. По его мнению, референдум выполняет несколько задач. Во-первых, это возможность решить насущные проблемы в муниципальных образованиях, привлекая для этого средства граждан.«Власть консультируется с гражданами не на абстрактные темы, а на темы, которые интересуют каждого проживающего на этой территории», — отметил эксперт. Вторым пунктом Сергеев выделил гражданское воспитание. «Средства граждан идут непосредственно на конкретные дела. Хотя это будут лишь 20 процентов, но люди смогут проконтролировать, куда идут деньги. Это вовлекает население в реальные дела», — считает Виталий Сергеев.Он добавил, что в мире есть демократии, построенные на практике проведения референдумов, например, Швейцария.По его мнению, в России такая практика не сильно распространена, но более широкое принятие новых законодательных актов в регионах зависит от результатов, которые покажет проведение референдума в Татарстане.