Казанец едва не лишился автомобиля, накопив штрафы ГИБДД

Судебные приставы арестовали иномарку казанца, который задолжал по штрафам ГИБДД более 45 тыс. рублей. Горожанин мог в 10-дневный срок лишиться своего автомобиля. Для него это стало стимулом погасить задолженность в полном объеме. После этого иномарка была возвращена владельцу, сообщает пресс-служба УФССП по РТ.