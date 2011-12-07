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Казанец едва не лишился автомобиля, накопив штрафы ГИБДД

Мужчина задолжал более 45 тыс. рублей.
Судебные приставы арестовали иномарку казанца, который задолжал по штрафам ГИБДД более 45 тыс. рублей. Горожанин мог в 10-дневный срок лишиться своего автомобиля. Для него это стало стимулом погасить задолженность в полном объеме. После этого иномарка была возвращена владельцу, сообщает пресс-служба УФССП по РТ.
КВ
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