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Казанец едва не утонул напротив Кремля

На помощь мужчине пришли спасатели.
24-летний гражданин провалился под лед напротив Кремля. Это произошло в пятницу днем, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. Сигнал о том, что в 200 метрах от берега на льду стоит мужчина поступил по номеру 112. К моменту прибытия спасателей, гражданин уже находился в воде. Парня вытащили из воды и доставили на берег.
КВ
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