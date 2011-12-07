Казанец едва не утонул напротив Кремля

24-летний гражданин провалился под лед напротив Кремля. Это произошло в пятницу днем, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. Сигнал о том, что в 200 метрах от берега на льду стоит мужчина поступил по номеру 112. К моменту прибытия спасателей, гражданин уже находился в воде. Парня вытащили из воды и доставили на берег.