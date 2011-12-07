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На казанских озерах появились экстрим-конькобежцы

Один из них в субботу утром отважно скользил на коньках по тонкому льду озера Харовое, что в Кировском районе возле энергоуниверситета.
 Выехать на середину водоема смельчак лет тридцати, правда, не рискнул, делал виражи практически у берега. Должно быть, уже слышал печальную новость о том, что на днях начался отсчет жертв тонкого льда.  На Аракчинской переправе провалился под лед мужчина. 
КВ
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