На казанских озерах появились экстрим-конькобежцы

Выехать на середину водоема смельчак лет тридцати, правда, не рискнул, делал виражи практически у берега. Должно быть, уже слышал печальную новость о том, что на днях начался отсчет жертв тонкого льда. На Аракчинской переправе провалился под лед мужчина.