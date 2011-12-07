Политолог: Отсутствие нарушений заставляет оппозиционных наблюдателей создавать инфошум

ЦИК Татарстана оперативно реагирует на информацию о возможных нарушениях на своем официальном сайте.(Казань, 18 ноября, «Татар-информ», Егор Никитин). Самообложение решит первостепенные вопросы жителей муниципалитетов Татарстана благодаря механизму наполнения местных бюджетов. Средства пойдут на самое важное – инфраструктуру и обустройство территории. Об этом корреспондентам ИА «Татар-информ» заявил кандидат политических наук, доцент кафедры политологии К(П)ФУ Виктор Сидоров.По мнению собеседника агентства, проходящий в Татарстане референдум по самообложению – действительно хорошая инициатива, так как он решает важную задачу наполнения бюджетов муниципальных образований. Механизм самообложения наполнит местные бюджеты для решения наиболее важных для местных жителей вопросов, уверен он.«Эти бюджеты наиболее близки населению республики, поскольку решают первостепенные вопросы местного значения – создание дорог, строительство инфраструктуры, обустройство территории. Замечательно, что есть такой способ решать эти задачи», – заявил эксперт. И добавил, что инициативу выгодно отличает включенный в ее механизм принцип софинансирования – на каждый рубль, который сдают люди, Татарстан выделяет еще четыре рубля.«Фактически это инвестиция, у которой есть гарантированная отдача. Поэтому это хорошая инициатива, она заслуживает положительного отношения и одобрения. Думаю, что население ее поддержит», – сказал политолог.«На местных референдумах в Татарстане в 2018 году оппозиционно настроенным наблюдателям приходится создавать несуществующие инфоповоды, которые никак нельзя квалифицировать как нарушение. К примеру, информация о “карусели”, в которой участвуют три девушки. Доказательством этого по данным наблюдателя из партии “Яблоко” служит фотография коридора, которая не позволяет установить даже принадлежность коридора к участку и Республике Татарстан», – заметил Сидоров.«На все сообщения о возможных нарушениях оперативно реагирует Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан на своем официальном сайте. Также за ходом референдума по вопросам самообложения в 844 населенных пунктах Татарстана следят свыше 1,6 тыс. наблюдателей — членов «Корпуса “За чистые выборы”», – заключил он.